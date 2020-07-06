Aytun Çıray'dan İletişim Başkanlığı'na 'bölünmüş Irak haritası' tepkisi

Çıray, İletişim Başkanlığı'nın bölünmüş harita paylaşmasının, Türkiye'nin 'Irak'ın bütünlüğünü öngören' tezine aykırı olduğunu dile getirdi. Söz konusu bölünmüş Irak haritasına ilişkin uyarılarda bulunan İyi Partili Çıray, "Başka resmi kaynakların bölünmüş Türkiye haritaları yayınlamasına meşruiyet kazandırırsınız" dedi.

Eski bir bürokrat olarak samimi bir uyarıda bulunduğunu ifade eden Çıray, "Devlet görevi olanların bölünmüş Irak haritası paylaşımları çok tehlikelidir" dedi.

İyi Partili Çıray'ın tepkisi şöyle:

"Eski bir bürokrat olarak samimi uyarımdır:

Devlet görevi olanların bölünmüş Irak haritası paylaşımları çok tehlikelidir. Çünkü;

1. Irak'ın bütünlüğü tezimize zarar verir.

2. Başka resmi kaynakların bölünmüş Türkiye haritaları yayınlamasına meşruiyet kazandırırsınız."