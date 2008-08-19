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Kültür-Sanat

Aytmatov anısına sergi

Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anısına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (İSTESOB) bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

19 Ağustos 2008 03:00

Bir süre önce hayatını kaybeden yazar Cengiz Aytmatov'u anmak için İSTESOB'un Bakırköy'deki binasında düzenlenen sergi törenle açıldı.

Törene, İSTESOB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yalkın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Şahin, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkut Tuna, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve bazı İSTESOB yöneticileri katıldı.

Geleneksel Kırgız kıyafetleri giyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji ve Tarih bölümlerinden 20 öğrencinin de hazır bulunduğu sergide, Aytmatov'un son günlerinde çekilen fotoğrafları yer alıyor. Serginin bir ay süreyle açık kalacağı belirtildi.

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