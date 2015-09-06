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Ayten Gülhan'ın halası: Yıllarca oy için oyaladılar, Emine Erdoğan, 'ben anneyim' diyor, neden durdurmuyor?

Tunceli'de PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Günhan toprağa verildi

06 Eylül 2015 21:07

Tunceli’nin Merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan Şehit Nahit Bulut Polis Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada markete alışverişe gittiği sırada iki ateş arasında kalarak yaşamını yitiren Ayten Günhan için bugün Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. 

Şehirdeki esnaf kepenk kapatırken şehidin halası Sakine Ertuğrul yaşlananlara tepki gösterdi. Ertuğrul “Neden taradılar, sebep neydi. Halkı neden taradılar. Beşikte bebeğimizi büyütür yine mücadelemize devam ederiz. 20 kişi de 100 kişi de öldürseniz 1 Ayten öldü 100 Ayten doğar. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemize devam edeceğiz. Yıllarca oy için oyaladılar bizi" dedi. “Emine Erdoğan, ben anneyim durdururum diyor. Neden durdurmuyor? Anneler ağlamasın. Polis anneleri de ağlamasın. Asker anneleri de ağlamasın” dedi.

Cenaze törenine katılan HDP Tunceli Milletvekili Edibe Şahin ise “Ayten bu olayda bütün kadınların sesi oldu ve yüksek sesle hayır diye bağırdı. İşte bu ses Türkiye’deki bütün kadınların savaşa karşı olan sesidir. Biz kadınlar artık morg ve mezarlık etrafında dolaşmak istemiyoruz. Bu kanın akmasına hayır diyeceğiz.” diye konuştu.

Ayten Günhan’ın cenazesi törenin ardından Tunceli merkeze bağlı Milli köyüne defnedildi.

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