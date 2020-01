Memleketi Ayten Alpman'ı kaybetti!

'Memleketim', 'Ben Böyleyim', 'Tek Başına', 'Sensiz Olamam' ve gibi unutulmaz şarkıları seslendiren, Türk pop ve caz müziğinin en büyük isimlerinden Ayten Alpman, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

83 yaşındaki Alpman, bir süre önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Alpman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 60 yıldır pek çok şarkıya ses veren Alpman özellikle "Sensiz Olamam" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı.

AYTEN ALPMAN KİMDİR?

Ayten Alpman 20 Kasım 1930 İstanbul - Yeşilköy doğumludur. Alpman'ın müzikle tanışması ilk defa Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğrenci iken İlham Gencer sayesinde oldu. İlk olarak İngilizce şarkılar söyledi. Daha sonra ailesi onu Erenköy Kız Lisesi'ne gönderdi ve lise eğitimini orada tamamladı. Liseden sonra İlham Gencer'in solistlik teklifi ile İstanbul Radyosu'nda programa başladı. Radyoda ilk söylediği parça "You Are Always In My Heart" oldu.

Sahneye ilk defa Taksim Belediye Gazinosu'nda Tıp Balosu'nda çıktı ve sahnede ilk defa söylediği parça yine "You Are Always In My Heart"tı. Daha sonra Arif Mardin ile tanışan Alpman, onun teşviği ile caz şarkıları söylemeye başladı.

1953 yılında İlham Gencer ile evlenen Ayten Alpman, eşinin Çatı Gece Kulübünü kurmasıyla birlikte Çatı'da sahne almaya başladı.

1959 yılında ilk plağı olan "Sayanora / Passion Flower" taş plak olarak yayınlandı.1963 yılında çalışmak için İsveç'e giden Alpman iki sene boyunca İsmet Sıral'la, bir sene de bir caz orkestrası ile sahne çalışmasına imza attıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Fecri Ebcioğlu'nun ısrarlarıyla Türkçe söylemeye başlayan Alpman'ın ilk çalışması "İnan Bana / Ayrıldık Yalnızım" 45lik plak olarak yayınlandı.

Ayten Alpman ilk büyük çıkışını Fecri Ebcioğlu ile birlikte plak yaptıkları "Sensiz Olamam" ile gerçekleştirdi.

1972 yılında yaptığı ve sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı "Bir Başkadır Benim Memleketim" 1974 yılında tekrar 45lik plak olarak piyasaya sürüldüğünde büyük satış rakamlarına ulaştı.

Mireille Mathieu'nun Fransızca seslendirdiği bu şarkı Fikret Şeneş'in Türkçe sözleriyle adeta Ayten Alpmanla özdeşleşir ve bir milli marş halini alır.

2 adet LP çalışması yapan Alpman, son profesyonel sahne çalışmasını 1990 yılında Yeniköy Bilsak Kulübü'nde yaptı. Alpman 1995 yılında ses tellerinde oluşan nodüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada müzik tarafından yayınlandı.