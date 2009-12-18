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Yaşam

Aytemur Kılıç hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, gazeteci-yazar Altemur Kılıç , Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesinde tedavi altına alındı.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, Atatürk'ün silah arkadaşı Kılıç Ali'nin oğlu, 85 yaşındaki gazeteci-yazar Altemur Kılıç, Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesinde tedavi altına alındı.

Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi Başhekimi Cevahir Haberal, Altemur Kılıç'ın, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, yapılan tetkiklerde hipertansiyon tanısı konulduğunu ve tansiyonunu kontrol altına almak amacıyla hastaneye yatırıldığını söyledi.

Tedbir ve kontrol amaçlı olarak beyin tomografisi de çekildiğini belirten Haberal, hastanın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Kılıç, 18 Kasım'da göz muayenesi için gittiği Alanya'daki özel bir hastanede, kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle bir gün müşahede altına alındıktan sonra taburcu edilmişti.

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