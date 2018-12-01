Aytemiz'den yılın son kampanyası

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ yılın son kampanyası kapsamında Aytemiz Puan Kart sahiplerine, 120 lira ve üzeri 4’üncü Aytemiz Optimum yakıt alışverişlerinde, yine Aytemiz Puan Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 20 lira değerinde yakıt puan kazandırıyor.

Aytemiz, yeni yıla girerken Aytemiz Puan Kart sahiplerine özel, yeni bir kampanya başlatıyor. Aytemiz Puan Kart sahipleri, 1 Aralık – 15 Ocak 2019 Aralık tarihleri arasında anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 120 lira ve üzeri 4’üncü Aytemiz Optimum Benzin ya da Aytemiz Optimum Motorin alışverişinde, yine anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 20 lira değerinde yakıt puan kazanıyor.

Aytemiz Puan Kart sahipleri kazandıkları puanları 30 Ocak 2019 tarihine kadar Aytemiz istasyonlarından yapacakları akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 20 lira değerinde yakıt puan kazanabilecek.