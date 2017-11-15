'Aytemiz'den yeni reklam filmi

İSTANBUL, (DHA)- AKARYAKIT markası Aytemiz, tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Kırıç\'ın oynadığı, yönetmenliğini Şener Sonuşen\'in yaptığı yeni reklam filmiyle tüketicinin karşısına çıktı. Aytemiz\'in yeni sloganı ise \"Hizmetinizdeyiz\" olarak belirlendi.

Aytemiz, müşteri memnuniyeti ve operasyonel iyileştirme hedefini yeni reklam filminde izleyiciyle buluşturmayı hedefledi. Reklam filminde, akaryakıt istasyonuna gelerek Aytemiz hizmetlerini deneyimleyen ve istasyondan mutlu olarak ayrılan daha sonra da Aytemiz’i tavsiye eden müşteri profili esprili bir şekilde gözler önüne serildi.

Reklam filminde bir istasyon sahibini canladıran Güven Kıraç bir tepsi baklava ile Aytemiz istasyonunu ziyaret ediyor. Yeni açılmış Aytemiz istasyonuna kimsenin gelmeyeceğini düşünen Güven Kıraç istasyonda motosiklet sürücüsü oğluyla karşılaşıyor. Marketlerindeki ürün çeşitliliği, istasyonlarının temizliği, güleryüzlü personeli ve motorcuların hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle Aytemiz istasyonları oğlunun beğenisini kazanıyor.

Baba ve oğul çatışmasının esprili bir dille resmedildiği ANDBRAND tarafından hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Şener Sonuşen, müziklerini Jingle House, yapımcılığını ise Kırmızı-Beyaz üstlendi.

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