Aytemiz'den yakıt alana 30 TL'ye varan Bonus fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ ve Garanti Bankası’nın düzenlediği kampanya kapsamında Bonus üyesi Aytemiz istasyonlarına gelen Bonus Kart sahipleri, yapacakları yakıt alışverişlerinde 30 TL’ye kadar Bonus kazanma şansı yakalayacak.

Aytemiz ve Garanti Bankası, Bonus Kart sahipleri için yepyeni bir kampanya başlatıyor. 16 Kasım–31 Aralık tarihleri arasında anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 125 TL ve üzeri yakıt alan Bonus Kart sahipleri 25 TL Bonus kazanıyor. Kampanyaya Bonus Flaş ile katılan kullanıcılar ise 30 TL Bonus’a hak kazanıyor. Bonus Kart sahipleri kazandıkları Bonusları, 4-13 Ocak 2019 tarihleri arasında yine anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alımında kullanabilecekler. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 30 TL Bonus kazanabilecek. Kampanya ile ilgili detaylar www.aytemiz.com.tr ve www.bonus.com.tr ‘de.