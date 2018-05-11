Aytemiz'den eşarj ve ücretsiz internet hizmeti

İSTANBUL, (DHA) - Aytemiz yepyeni hizmetleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Yeni çekilen reklam filminde, tüketicilere \'Elektrikli Araç Hızlı Şarj Ünitesi\' ve \'Ücretsiz İnternet\' hizmeti getirdiğini duyurdu.

Reklam filminde bir istasyon sahibini canlandıran ve Aytemiz’in kendisiyle rekabet etmesinden rahatsız olan Güven Kıraç; Aytemiz istasyonunu ikinci kez ziyaret ediyor. İlk ziyaretinde motosiklet sürücüsü oğluyla karşılaşarak şaşıran Güven Kıraç bu kez kendisi elektrikli otomobiliyle istasyona gelerek çalışanları şaşırtmaya çalışıyor.

Aytemiz’de, \'Araçtan Öde\', \'Motorcu Dostu\' istasyon ve yüksek teknolojili \'Aytemiz Optimum\' akaryakıtlarının yanı sıra Elektrikli hızlı şarj noktasını gören ve bir de aracı şarj olurken ücretsiz internet hizmetinden yararlanabileceğini öğrenen Kıraç, bir kez daha şaşırıyor.

Hizmetlerin esprili bir dille resmedildiği, AndBrand tarafından hazırlanan reklam filminin kreatif direktörlüğünü Çağrı Çelik ve Saadettin Konukseven, yönetmenliğini Şener Sonuşen, müziklerini Jingle House, yapımcılığını ise Staff üstlendi.

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