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Ekonomi

Aytemiz’de Worldcard kullanan kazanıyor

İSTANBUL, (DHA)-AYTEMİZ ve Yapı Kredi Worldcard, 01 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı

02 Ocak 2018 18:47

İSTANBUL, (DHA)-AYTEMİZ ve Yapı Kredi Worldcard, 01 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 100 TL ve üzeri akaryakıt ya da LPG alışverişlerine, 25 TL Aytemiz Puan kazanıyor. Yapı Kredi Cüzdan uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler ise 40 TL Aytemiz Puan kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Yapı Kredi bireysel kredi kartı, bireysel TLcard ve Yapı Kredi Business kart sahiplerinin “AYTEMIZ” yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454’e göndermeleri yeterli olacak. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Aytemiz, worldkard, TLcard ve bankanın ticari kartlar internet sitelerinden ulaşabilirler.

AYTEMİZ 530\'DAN FAZLA İSTASYONA ULAŞTI

Aytemiz Puanlar Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, bireysel TLcard ve Yapı Kredi Business karta 22 Şubat 2018 tarihinde yüklenecek. Aytemiz Puanlar, World üyesi Aytemiz istasyonlarında 05 Mart 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.Geçtiğimiz yıl itibariyle 530’u aşkın istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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