Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ, Halkbank ile başlattıkları kampanya kapsamında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından, 100 lira ve üzeri 4\'üncü yakıt alışverişlerinde, kullanabilecekleri 40 lira ParafPara kazanılacağını duyurdu.

Aytemiz ve Halkbank Paraf kart sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 16 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 100 lira ve üzeri 4’üncü yakıt alışverişinde, yine Paraf anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 40 lira ParafPara kazanacak. Paraf kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp 3404’e SMS olarak göndererek kampanyaya katılabiliyorlar.

Paraf sahipleri kazandıkları ilave ParafPara’ları 10 Ekim tarihine kadar Paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt alışverişlerinde kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve toplam 40 TL ParafPara kazanabilecek.

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