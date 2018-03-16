Aytemiz Optimum'dan yeni fırsat

İSTANBUL, (DHA)-AYTEMİZ 15 Mart – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Aytemiz Kart sahipleri tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 120 TL ve üzeri 4, Aytemiz Optimum Motorin ya da Aytemiz Optimum Kurşunsuz 95 Oktan alışverişlerine 20 TL değerinde yakıt puan kazanıyor.

Aytemiz müşterilerinin kazandığı puanlar, yakıt alım işlemini takip eden 24 saat içerisinde Aytemiz kartlarına yüklenecek. Yakıt puanlar, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Aytemiz Kart sahiplerinin; Aytemiz Kart’larını daha önce aktif etmemişler ise ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Aytemiz Kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarını yazıp 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kullanılabilir hale getirmeleri yeterli olacak.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise Aytemiz\'in internet adresinden ve Aytemiz Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilecek. 2017 itibariyle 550’yi aşkın istasyon sayısına ulaşan Aytemiz Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220 bin metreküp depolama kapasitesi ile önemli bir altyapıya sahip.

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