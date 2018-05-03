Aytemiz müşterilerine ücretsiz internet hizmeti sunacak

İSTANBUL, (DHA) AKARYAKIT markası Aytemiz istasyonlarında ücretsiz internet uygulaması başladı. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu uygulama ile müşterileri için fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Eke “Başlangıçta ülke genelinde100 istasyonumuzda kablosuz internet hizmetini ücretsiz olarak müşterilerimize sunacağız. Talep ve ihtiyaca göre, bu sayıyı zamanla ve bölgeler itibariyle artırmayı planlıyoruz. Yeni market ve tuvalet konseptimiz ile istasyonlarımızda daha fazla vakit geçiren müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri onlara sunarak ve şaşırtan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek adımızdan söz ettirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Aytemiz’in, tüketicilere hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak hizmetleri hayata geçirmeye çalıştığını ifade eden Eke, bu konuda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Aytemiz olarak her zaman müşterilerimizi dinliyor, talep ve istekleri doğrultusunda yeni hizmet ve ürünlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu noktada teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin vakti her şeyden kıymetlidir. Onlara istasyonlarımızda yakıt alımı, yağ değişimi, market alışverişi ya da yıkama esnasında, ihtiyaç duydukları kesintisiz, hızlı ve ücretsiz internet hizmetini sunuyoruz.\"

\"HIZLI ŞARJ NOKTALARI SAYISI 6\'YA ÇIKACAK\"

\'Motorcu Dostu İstasyon\', \'Araçtan öde\' gibi kampanyalar ile müşterilerine hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Eke, \"Otomotiv sektöründe yaşanan elektrikli araç konusundaki dönüşüme en hazır marka olduğumuzu göstermek ve sektöre öncülük etmek adına, ilki Bursa olmak üzere İstanbul ve Ankara’daki 3 istasyonumuzda kurduğumuz elektrikli hızlı şarj noktalarını, kısa bir süre içerisinde 6’ya çıkarmayı hedefliyoruz. İstasyonlarımızda kurulan bu şarj noktalarının en ayırıcı özelliği elektrikli otomobillerin 25 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilmesidir. Türkiye’nin farklı illerinde kurulacak hızlı şarj noktalarını, müşterilerimizin taleplerini ve elektrikli araç satışlarını göz önünde bulundurarak hızla uygulamaya alacağız. Önümüzdeki yıllarda üretilmesi planlanan milli otomobilin elektrikli olacağı öngörüsü ile şarj noktalarını ülke geneline yaymak için yine en hazır marka olduğumuzu düşünüyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden akaryakıt markası olarak yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerimizle şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.

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