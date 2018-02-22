Aytemiz 'Motorcu Dostu İstasyon' sayısını 150'ye çıkaracak

İSTANBUL, (DHA)- MOTORCU Dostu İstasyon konseptini hayata geçiren Aytemiz, bu yıl 10’uncu kez kapılarını açan Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike Istanbul 2018’in ana sponsoru oldu. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, \"Motosikletlilerin özel ihtiyaçlarını onları dinleyerek belirledik. Şu an 120 tane motorcu dostu istasyon projemiz var ve talebe göre sayımızı 150\'ye çıkmayı hedefliyoruz\" dedi.

Aytemiz, motosiklet kullanıcılarına olan desteğini göstermek için Motobike Istanbul 2018\'in ana sponsoru oldu. Fuar boyunca, ziyaretçilerin kasklarını ve montlarını emanet edeceği dolapları ücretsiz olarak kullanıma sunduklarını söyleyen Ahmet Eke, \"Türkiye\'de, trafikte risk grubu yüksek olan motosiklet camiasına ilgi gösterilmiyor. Motosikletlilerin uğrak yerleri çok değil. Bulundukları mekanlar park yerleri ve arada bir uğradıkları akaryakıt istasyonları var\" diye konuştu.

\"ÇALIŞANLARIMIZA ÖZEL EĞİTİMLER VERDİK\"

Motosikletlilerin özel ihtiyaçları için Motorcu Dostu İstasyon\'u geliştirdiklerini anlatan Eke, \"Geçen yıl 25 istasyonla başladığımız motosikletlilere özel \'Motorcu Dostu İstasyon\' projemize 100 istasyonla yola çıkmıştık. Nitekim 100\'ü tamamladık. Şu an 120 tane motosiklet dostu istasyon projemiz var. Talebe göre sayımızı 150\'ye çıkmayı hedefliyoruz. Proje logosunu gördükleri istasyonlarda motosikletlilerin, kasklarını, montlarını eldivenlerini sağlıkla saklayabilecekleri özel alanlar yarattık. Motosikletlilere yakıt ikmali için satış görevlilerimize özel eğitimler verdik. Onların ikmal yapacağı alanları renklendirdik, kaymaz zeminlerle oluşturduk. Yetmedi market kısmına onlara özel malzemeler getirdik. Kısacası uğrak yerleri yaşam merkezi haline getirdik\" ifadelerini kullandı.

\"SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMLE BİLİNÇLENDİRECEĞİZ\"

Motosiklet sürücülerini eğitimle bilinçli hale getireceklerini belirten Eke, şöyle devam etti:

\"Onun yanı sıra trafikteki motosiklet sürücüleri dışındaki sürücüleri bilinçlendirerek motosikletlilerin trafikteki varlığına önem vermelerine dikkat edeceğiz. Bu eğitimimiz yıl boyunca ve önümüzdeki dönemde devam edecek. Amacımız kaza risklerine karşı sürücüleri koruyabilecek eğitim ve hatırlatmayı sağlamak.

Aytemiz istasyonlarında sürücülerin motorlarından inmeden ödeme yapabileceğini ifade eden Eke, \"Aytemiz\'e ait bir sadakat kartımız var, sürücüler o kartı kullanarak kasklarını ve eldivenlerini çıkarmadan yakıtlarını \'motordan öde\' hizmetiyle alabiliyor: O kartlarımızdan fuarda da dağıtacağız. O kartlarımızdan ilk bin tanesinde güzel ve değerli hediyeler yüklü. İlk bin taneyi alan motosiklet sürücüleri bizim istasyonlarımızdan ödüller alacaklar\" dedi.

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