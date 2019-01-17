Aytemiz, Motobike İstanbul 2019'a sponsor oldu

İSTANBUL, (DHA) - AYTEMİZ, bu yıl 11’inci kez kapılarını açacak olan Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019’un sponsoru oldu.

Hayata geçirdiği Motorcu Dostu İstasyon ve ardından Motorcu Dostu Trafik kurumsal sorumluluk projesiyle trafikte karşılıklı empati sağlanmasını amaçlayan Aytemiz Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019’un sponsoru oldu. Fuar 21 -24 Şubat arasında motosiklet meraklılarını ağırlayacak.

Türkiye’de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye’de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

“2 BİNİ AŞKIN KİŞİYE ULAŞTIK”

Yaklaşık 3 yıldır ‘Şaşırtan Hizmetler’ adı altında hayata geçirdikleri birçok projenin arasından en çok ‘Motosiklet Dostu İstasyon’ projesinin sevildiğine ve motosiklet kullanıcıları tarafından sahiplenildiğine dikkat çeken Eke, şöyle konuştu:

“2017 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Motorcu Dostu İstasyon’ konseptini, geçtiğimiz yıl bir ileri aşamaya taşıyarak ‘Motorcu Dostu Trafik’ projesini hayata geçirdik. Motosiklet kullanıcıları tarafından çok sevilen bu projemizi, tüm projelerimizde olduğu gibi tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun hizmeti hayata geçirme vizyonumuzla gerçekleştirdik. Motorcu Dostu Trafik projemizde tüm araç sürücülerine ulaşarak karşılıklı empati sağlanmasını hedefledik. Şu ana kadar yaptığımız gezici etkinliklerimizle 18 ilde toplamda yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaşarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz güvenli sürüş eğitimlerimizle de 150’ye yakın motosiklet kullanıcısına eğitim verdik. 2019 yılında da planladığımız etkinliklerimizle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019’a bir kez daha sponsor olarak motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.”