Aytemiz istasyonları elektrikli araçlara hizmet veriyor

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Türkiye’nin akaryakıt markalarından Aytemiz, trafikteki tüm araçların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt istasyonunda “hızlı şarj” üniteleri ile hizmet vermeye başlıyor.

Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme ayak uydurarak, sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için Aytemiz, istasyon içerisindeki ilk uygulamasını İstanbul – İzmir Otoyolu’nun en önemli lokasyonlarından biri olan Bursa’da, otoyol üzerindeki istasyonunda sunduğu hızlı şarj ünitesi ile gerçekleştiriyor.

Aytemiz\'in sunduğu bu yenilik, hem elektrikli hem de hibrid araçların şarj edilebilmesine imkân sağlıyor.

Türkiye’de sayıları 2016 yılında iki bin adede yaklaşan ve 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışları yüzde 50 büyüyen elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde de pazardaki mevcudiyetini artırarak sürdüreceğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu durumun özellikle şehirlerarası yollarda, hızlı şarj ünitelerine olan talebi de artıracağını vurguladı.

Ahmet Eke konuşmasında Aytemiz istasyonlarında yer verilen şarj noktalarının, elektrikli araçların kendi teknik altyapıları çerçevesinde, hızlı şarj özelliğini de barındırdığına dikkat çekti ve ekledi:

\"Türkiye’nin en hızlı büyüyen dinamik akaryakıt markası olarak, otomotiv sektöründe yaşanan bu dönüşümü bugünden görüyor, yol haritamızı, bu değişimi de göz önünde bulundurarak yeniden şekillendiriyoruz.

\"Doğan Enerji ile elde ettiğimiz \'knowhow\' ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine bugünden hazırız.

\"Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz.

\"Algıda seçicilik yaratarak rekabeti de cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında elektrikli \'hızlı şarj\' ünitelerini sahiplenen ve bunu çok kısa bir süre içerisinde, kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka olmayı hedefliyoruz.

\"Bunu da hızlı şarj özelliği sunan en yeni teknolojiye sahip gelişmiş Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz.

\"Bugünden itibaren elektrikli araç sahipleri, hızlı şarj noktası barındıran Aytemiz istasyonlarına gelerek, sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler.

\"Aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan, bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj hizmeti alabilecek.\"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Eşarj Genel Müdürü Alper Barut ise Türkiye genelinde 71 noktada 128 soket ile halka açık şarj istasyonu hizmeti verdiklerini belirterek, \"Lider olduğumuz bu alanda, Aytemiz gibi öncü bir marka ile iş birliğine gitmiş olmak bizi sevindiriyor. Bursa’da Aytemiz’e ait olan akaryakıt istasyonuna kurulan hızlı şarj istasyonu ile Türkiye’de ilk defa bir akaryakıt tesisine hızlı şarj istasyonu kurulmuş oldu. Kurulan bu istasyon sayesinde, elektrikli araçlar batarya kapasitelerine göre çok kısa bir sürede şarj olabilecekler. İstasyonun lokasyonu ve uygunluk durumu ise Eşarj\'ın web sitesi ve Eşarj mobil uygulaması üzerinden görülebilecek\" dedi. (Fotoğraflı)