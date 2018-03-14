Aytemiz ile CK Akdeniz Elektrik'ten işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - Aytemiz, CK Akdeniz Elektrik ile anlaşma imzaladığını açıkladı. İmzalanan anlaşmayla, CK Akdeniz Elektrik müşterileri Aytemiz Kart ile anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında avantajlı fiyatlardan faydalanacakları belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada , Aytemiz Kart sahibi olmak isteyen CK Akdeniz Elektrik’e ait Müşteri Hizmet Merkezleri’nden (şubelerinden) kartlarını teslim alabilecekleri duyuruldu. Stoklarla sınırlı olan kampanya, CK Akdeniz Elektrik tarafından hayata geçirilen marka sadakat programı CKPLUS® kapsamında CK Akdeniz Elektrik müşterilerine özel olduğu ifade edildi.

KATILIM KOŞULLARI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

\"Kartı teslim alan CK Akdeniz Elektrik müşterileri, 8869’a ONAY yazarak 16 haneli Aytemiz Kart numarasını, AD ve SOYADINI aralarında birer boşlık bırakarak kısa mesaj gönderip kartlarını aktive ettikten sonra Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından avantajlı fiyatlarla yakıt alımı yapabilecekler.

Aytemiz Kart sahibi olmak isteyen CK Akdeniz Elektrik şubelerine uğrayarak kart talebinde bulunmalıdır. Aytemiz Kart sahibi olmayan CK Akdeniz Elektrik üyeleri Aytemiz Akaryakıt avantajlarından yararlanamaz.

Aytemiz Kart sahibi olmak için, CK Akdeniz Elektrik’in mevcut abonesi olmak yeterlidir. Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarındaki görevli kartı pompa otomasyon sistemine okutarak müşterinin belirlenen avantajdan yararlanmasını sağlar.

Aytemiz Kart’ını aktive eden kullanıcılar, Aytemiz’in anlaşmalı istasyonlarından yapacağı yakıt (akaryakıt veya LPG) alımlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği fiyatlar üzerinden avantajlı yakıt alımından yararlanacaktır. Bayilerin rekabet koşulları uyarınca kısa dönemlerde uyguladıkları fiyatların Aytemiz Kart avantajlarından daha yüksek oranda olması halinde, bayinin uyguladığı fiyat uygulanacaktır.\"

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