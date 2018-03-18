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Spor

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular kaza yaptı

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı

18 Mart 2018 20:13

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadı.
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ardından stattan ayrılan ve lige verilen milli ara dolayısıyla tatil için Yunanistan\'a gitmek üzere havalimanına doğru yola çıkan futbolcuların bulunduğu otomobil kaza yaptı. Bahçeşehir Okulları Stadı\'nın yakınlarında meydana gelen kazada, futbolcu Ioannis Maniatis\'in kullandığı otomobil, tali yoldan çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Lucas Villafáñez, Ioannis Maniatis ve Georgios Tzavellas ile eşi Athina Pikraki ve kardeşinin bulunduğu araçla diğer araçta maddi hasar oluştu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

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