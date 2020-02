Aytemiz Alanyaspor–Kasımpaşa maçın ardından

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu ve İki takımın da çok mücadele ettiği belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, \"Her iki takımın da koştuğu, kazanmak için çok efor sarf ettiği bir müsabaka oldu. Çok ciddi bir lig maçı havasında geçti müsabaka. Agresif, zaman zaman gerginliklerin olduğu bir müsabaka oldu. Biz oynanan oyundan, takımızdan memnunuz. İlk yarım saatlik bölümde oyuna çok konsantre olamadık. Bunu kenarda çok net fark ettik. Ama ondan sonra oyuna konsantre olmaya başladık. Maçın ikinci yarısı bizim için çok daha iyi oldu. İkinci yarı daha iyi mücadele ettik, daha iyi top oynadık, pozisyonlar da bulduk. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz takımın performansından memnunuz. İki ayaklı bir maç oynadık. Sonuçta 0-0’lık bir skor içeride çok dezavantaj değil. Dışarıda atacağımız 1 gol veya kazanacağımız müsabakada öteki tura geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bana göre şanslar eşit, oranlar çok farklı değil. Bana göre şanslar çeyrek finale eşit gibi görünüyor\" dedi.

\"RÖVANŞA HAZIRLANACAĞIZ\"

Maçın tamamında temponun hakim olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise, \"90 dakika tempolu geçti. Yüksek mücadeleye sahne oldu. Belki her şeyin olduğu bir maçta sadece izleyenler gol göremedi. Onun dışında dışarıda alınan beraberlikler iyi sonuç gözükse de iki ayaklı maçların her zaman riski vardır. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek rövanşa hazırlanacağız. Maçın içinde bazen istenmeyen hareketlerin olduğunu gördük. Tahriklerin olduğunu gördük. Maçtan sonra bir futbolcumuzun da kırmızı kart gördüğü final oldu. Bütün bunları değerlendirip, önümüzde oynayacağımız lig ve kupa maçlarına yarından itibaren başlayacağız\" ifadelerini kullandı.

