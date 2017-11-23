Aytemiz Alanyaspor'da M'Billa antrenmanı yarıda bıraktı

ANTALYA,(DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor\'da Etame M\'Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig\'de bu hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor\'da Vagner Love ve Junior Fernandes\'in sakatlanmasının ardından, Vagner Love\'un yerine ileri uçta Etame M\'Billa\'nın görev yapması bekleniyordu. Sakatlıktan yeni kurtulan Etame M\'Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı. Kamerunlu forvet oyuncusunun adale ağrısı hissettiği ve bu nedenle idmanı yarıda bıraktığı belirtilirken, durumunun yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı kaydedildi.