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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da Love ve Fernandes iyileşti

ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'da sakatlığı geçen Vagner Love ile Junior Fernandes oynayabilecek duruma geldi

12 Aralık 2017 20:42

ALANYA (Antalya), (DHA)

AYTEMİZ Alanyaspor\'da sakatlığı geçen Vagner Love ile Junior Fernandes oynayabilecek duruma geldi.
Aytemiz Alanyaspor\'da bir süredir adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı golcü Vagner Love ile Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes, teknik direktör Safet Susic\'in görev vermesi helinde yarın Akın Çorap Giresunspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ikinci maçında forma giyebilecek. Kırmızı kart cezası sona eren Welinton ve ligde bir maç cezalı duruma düşen Emre Akbaba da kupa maçında takımdaki yerini alabilecek. Turuncu-yeşilli takım haftalar sonra ilk kez resmi bir maça tam kadro çıkabilecek.
Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar yarın saat 18.45\'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda başlayacak maçı VIP tribününden 50 TL, maraton tribününden 10 TL ve kuzey kale arkasından 5 TL\'ye izleyebilecek. Misafir tribünü bilet fiyatı ise 6.5 TL olarak açıklandı.

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