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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) SÜPER Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına tek idmanla devam etti

16 Ocak 2018 20:27

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

SÜPER Lig\'in ikinci yarısına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına tek idmanla devam etti.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde yapılan idmana izinli olan Yusuf Çoban ile sakatlığı devam eden Maniatis katılmadı. Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde istasyon çalışması yapan futbolcular idmanı tamamladı.
Turuncu-yeşilliler hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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