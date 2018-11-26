Aytemiz Alanyaspor'da Atiker Konyaspor mesaisi

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdüren Alanyaspor ilk olarak kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde core çalışması yaptı. Sonrasında topla koordineli ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyun ve 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan, M’Billa Etame ve Kaan Kanak katılmadı. Barış Başdaş, Efecan Karaca ve Taha Yalçıner ise takımdan ayrı koşu yaptı.

HEDEF 20 PUAN

İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında alınan galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu tip başlangıçların önemli olduğunu belirterek, “İyi bir başlangıç yaptık ama önemli olan devamının iyi olması. Konyaspor ile başlayan çok zorlu bir 4’lüye gireceğiz. İlk yarının son 4 maçı Konyaspor, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir ile bitecek olan çok zorlu maçlar olacak. Bu maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Şu anda pozisyonumuz biraz aşağıda puan olarak. Mutlaka ilk yarıda mutlak puanı yakalamak zorundayız. İlk yarı için koyduğumuz hedef 20 puan bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Eğer o 20 puan barajını yakalayabilirsek veya üstünü ikinci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanırız. Bunu oynayacağımız maç sonunda göreceğiz artık ama iyi bir başlangıç yaptık, oyuncularımızın morali iyi ve kendilerine güvenleri yerine geldi. Biraz da nasıl futbol oynamamız gerektiğine karar verdik. İnşallah bundan sonrası hepimiz için daha iyi olur\" dedi.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 17.00’da tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Sergen Yalçın\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)