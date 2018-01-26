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Spor

Aytemiz Alanyaspor'a komşudan takviye (2)

Engin ANAK / ALANYA, (Antalya), (DHA)  Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i renklerine bağladı

26 Ocak 2018 19:29

Engin ANAK / ALANYA, (Antalya), (DHA) 

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan\'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez\'i renklerine bağladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen törende, Arjantinli futbolcu Lucas Martin Villafanez, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin\'in U17 ve U20 milli takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı.
İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sağ kanat mevkiindeki açığı Lucas Martin Villafanez ile giderdiklerini söyledi. Bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, \"Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah takıma katkı sağlar. Kendisine iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum\" dedi.
\"SICAKLIĞI HİSSETTİM\"
Aytemiz Alanyaspor\'un yeni transferi Villafanez, \"Kapıdan girdiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı hissettim. Çok sıcak bir karşılama oldu. Bundan dolayı sayın başkana teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza faydalı olmak istiyorum\" diye konuştu.
Yunanistan Süper Ligi\'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreninden detaylar
-Hasan Çavuşoğlu\'nun konuşması
-Villafanez\'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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