Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bakkal: "Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor\'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, \"11 maç bizim ve şehir için final. Bu finali ortak yaşamamız gerekiyor. Bu ortaklıkta da herkesin kazancı tam. Aytemiz Alanyaspor kesinlikle Süper Lig\'de kalmalıdır. Buna inandığım için buradayım\" dedi.

Aytemiz Alanyaspor ile anlaşan teknik direktör Mesut Bakkal, takımıyla ikinci antrenmanına çıktı. Kulüp tesislerinde yapılan çalışmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mesut Bakkal, takımının hak etmediği bir yerde olduğunu söyledi. Lig sıralamasındaki yerlerinde şanssızlığın da etkili olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, şanssızlık dolayısıyla iyi oynanmasına rağmen kaybedilen maçlar olduğuna işaret etti. Bu noktaya da bu sebeple gelindiğini vurgulayan Bakkal, \"Ama yürekten inanıyorum, bu takım ve kulüp, buradan çıkacak bir kaliteye sahip. Oyuncularımızla toplandık, hem hatalarımızı, hem de sevaplarımızı konuştuk. Oyuncularımda inanılmaz bir coşku ve istek var. Bu istekleri kesinlikle artı olarak dönecektir. Zor dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem kredilerin bittiği, iyi şeylerin yapılması gereken bir dönem\" dedi.

\"İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM\"

Takımda Berkan dışında sakat oyuncu olmadığını aktaran Mesut Bakkal, \"M\'billa da kendini toparladı. Herkesin oynayabileceği, hem hücumda hem savunmada işini yapabileceği bir takım ortaya çıkarmak, hücumdaki coşkusunu savunma coşkusuna çevirebilecek bir takım oluşturmak en büyük isteğim. Gençlerbirliği maçında iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Bu takımın bunu başarabileceğini düşünüyorum. 11 maç bizim ve şehir için final. Bu finali ortak yaşamamız gerekiyor. Bu ortaklıkta da herkesin kazancı tam. Aytemiz Alanyaspor kesinlikle Süper Lig\'de kalmalıdır. Buna inandığım için buradayım\" diye konuştu.

\"HİKMET AĞABEYDEN İNANILMAZ BİLGİLER ALDIM\"

Bu hafta karşılaşacakları Gençlerbirliği\'nde antrenörlük yaptığını hatırlatan Mesut Bakkal, şunları söyledi:

\"Gençlerbirliği\'nin benim için özel yeri vardır ama şartlar karşı karşıya getirdi. Daha önce de böyle maçlar oynadık. Antrenörler olarak hepimiz arkadaşız, dostuz. Ben kimseyle kavgaya, çekişmeye girmedim ama zaman zaman bazı şeyler yanlış aktarıldı ve ortalık gerildi. Şu anda başarılı bir hocaları var ve başarılı gidiyor. Tebrik ediyorum. Bunu da söyleyecek olgunluktayız. Gençlerbirliği 4 yıl çalıştığım bir kulüp, şu anda da Alanyaspor\'dayım. Alanyaspor\'un başarısı için her şeyi yapmak helalimdir. İnşallah şartlar bize döner ve maçı biz kazanırız. Hikmet ağabeyden inanılmaz bilgiler aldım. Giderken burada iyi olacağımı söyledi. Bu dayanışmamızdır. Sonuçta da Karabük hariç tüm maçlarda iyi oynayan bir takım vardı. \'Şansızlıktı, olmuyorsa olmuyor\' dedi ve çok güzel bir duruşla ayrılmak istedi. Bana da verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bundan sonrasına bakıyoruz ama veriler de şunu gösteriyor ki, devrede iyi çalışan bir takım aldım. Bundan sonrası beni ilgilendiriyor. Futbol sonuçta bir oyun ve bunun güzelliğini yaşayalım.\"

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