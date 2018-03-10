Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: \"2 haftada 6 puan aldık\"

\"Alkışlatmayı düşünüyordum kart geldi\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \"İlk yarıda top bizdeyken sabırlı oyunu oynayamadık\"

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Maç sonrasında iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, taraftarın isteği, arzusu ve sezon başından bu yana stadın en dolu halinin kendilerini öne ittiğini söyledi. Galibiyeti hep beraber kazandıklarını belirten Bakkal, “Taraftarlara teşekkür ediyorum ve haftaya Göztepe maçında daha kalabalık beliyorum. Çünkü içine girdiğimiz savaşta bizim yanımızda inanılmaz bir etkisi var. Haftaya da, ondan sonraki haftada bekliyoruz” dedi.

\"2 HAFTADA 6 PUAN ALDIK\"

Oyunun istedikleri gibi gittiğini anlatan Bakkal, “Hafta başından beri çalıştığımız, özellikle top rakipteyken iyi oynayarak çabuk atağa çıkmak ve öndeki oyuncularımızın bulacağı pozisyonla sonuca gitmeyi düşündük. İlerleyen dakikalarda çok güzel olaylar çıktı. Takım adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. İnanılmaz bir mücadele. Geldiğimde de ‘Çok iyi bir takımım var’ dedim. Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk. Bunu orta sahayı çiftleyerek çözdük ve çok dengeli oynamaya başladık. Onlarında keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü çok çabuk cevap verdiler ve 2 haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladılar. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” diye konuştu.

\"ALKIŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORDUM KART GELDİ\"

Emre Akbaba’nın, Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da değerlendiren Bakkal, Emre Akbaba’yı değişikliğe giderek alkışlatmayı düşündüğü anda o pozisyonun gerçekleştiğini, daha önce değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ ABDULLAH AVCI: \"İLK YARIDA TOP BİZDEYKEN SABIRLI OYUNU OYNAYAMADIK\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şöyle dedi: \"Maçtan evvel rakibiz ile ilgili özellikle ikinci bölgede savunma yapacak, topa sahip olacaktık ve bunda sabırlı olmamız gerekiyordu. Eğer o boşlukları bulamıyorsak pas isabetiyle topa sahip olmazı gerekiyordu. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Özellikle topa sahip olma yolunda da doğru pozisyon almamız gerekiyordu. İlk yarıda top bizdeyken bu sabırlı oyunu oynayamadık. Organizasyonları doğru kullanmadık. Top rakibe geçince de uzak kaldık. Geçişler yemeye başladık, rakibin ceza sahası içinde döndüğü, tamamladığı goller oldu. İkinci yarı hamle yaptık. İkinci yarının başında biraz daha hareketli zorlayan ve çaba gösterirken ikinci golü yedik. Oyunun bütününe baktığınızda ne top bizdeyken ne de rakipteyken doğru oyunu oynayamadık. Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almamıştık. Onun için bize yakışmadı şık olmadı ama bununla yaşayamayız yarından itibaren antrenmanlara başlayıp, önümüzdeki haftaya, kalan 9 haftalık süreçte ligin zirvesinde bulunmak ve bunu sonuna kadar zorlamak istiyoruz.”

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