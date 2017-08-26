Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor:  1-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Samet Çiçek (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Sackey (xx) (Dk.14 Lungu xx), Berkan (xxx), Efecan (xx), Maniatis (xx) (Dk. 46 Tzavellas xx), Mbilla(xx), Emre Akbaba(xxx), Fofana (x) (Dk. 46 Taha xx), Welinton (xx), Gassama (xxx), Vagner Love (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx)- Papp (xx), Ceyhun (xx), Gabriel Torje (xx) (Dk. 60 Grozav xx), Yatabare (xx) (Dk. 81 Seleznov), Tanase (xx) ( Dk. 75 Osman xx), Kerim (xx), Tchounkeu (xx), Poko (xx),Barış Başdaş (xx), İlhan (xxx)

GOLLER: Emre Akbaba (Dk. 90+2) (Aytemiz Alanyaspor) - Fofana (Dk. 29) (Kendi kalesine) (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Lungu (Aytemiz Alanyaspor) - Ceyhun, Tanase, Poko, İlhan, Papp (Kardemir Karabükspor)



Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor\'la 1-1 kaldı.

29\'uncu dakikada Kardemir Karabükspor atağında sağdan topu rakip sahaya taşıyan Tanase kale önüne ortaladı. Burada bulunan Aytemiz Alanyasporlu Fofana topa ayak uzattı ve kendi kalesine gönderdi: 0-1.

36\'ncı dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında soldan topu ceza sahasına süren Lungu, yerden kale önüne gönderdi. Topla buluşan Vagner Love gelişine sert vurdu, ancak kaleci topa son anda ayak koyarak uzaklaştırdı.

40\'ıncı dakikada soldan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Torje\'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare kontrol ederek sert vurdu. Top kaleci Haydar\'ı geçerek üst direğe çarptı, dönen topu defans kornere attı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Kardemir Karabükspor\'un üstünlüğü ile sonlandı.

55\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Lungu 4 Karabüksporlu oyuncuyu geçti ve ceza sahasına girdi. Kaleciyle baş başa kalan Lungu şut hazırlıkları yaptığı sırada kalesinden çıkan Rybka müdahalesiyle topun sahibi oldu.

80\'inci dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor\'un vuruşunu Berkan kale sahasına gönderdi. Burada topla buluşan Vagner\'in bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Rybka\'da kaldı.

88\'inci dakikada sağdan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor\'un atağında topu korner çizgisine kadar taşıyan Gassama kale önüne yükseltti. Mbilla\'nın kafa vuruşunda topu Rybka son anda uzanarak tokatladı. Dönen topa Vagner Love bekletmeden vurdu ancak kaleci Rybka müdahale ederek uzaklaştırdı.

90+2\'nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor\'un atağında Taha\'nın ortasında Mbilla bekletmeden vurdu. Kaleciden dönen topun ardından oluşan karambolda Vagner Love\'un şutu da kaleciden döndü. Emre Akbaba\'nın yatarak vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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