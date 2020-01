Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Köseoğlu: "Hocamız takımımızın başındadır"

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor, cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Çalışmayı izleyen İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, \"Birinci yarı bitmek üzere birçok takımda bu tür spekülasyonlar olabiliyor. Bizde de oldu ama hocamız takımımızın başındadır\" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig\'de ilk yarının son haftasında cuma günü deplasmanda aynı kentin takımı Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki çalışma Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde yapıldı. Koşuyla başlayan antrenman dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Etame M\'Billa takımdan ayrı çalışırken, Welinton ise çalışmayı yarıda bıraktı. Aytemiz Alanyaspor\'un Antalyaspor hazırlıklarını yarın sürdüreceği belirtildi.

\"HOCAMIZ TAKIMIMIZIN BAŞINDADIR\"

Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu da çalışmayı takip etti. Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köseoğlu, Safet Susic\'in gideceği veya görevine son verileceği söylentilerine yanıt verdi. Köseoğlu, \"Biliyorsunuz birinci yarı bitmek üzere birçok takımda bu tür spekülasyonlar olabiliyor. Bizde de oldu ama hocamız takımımızın başındadır. Siz de görüyorsunuz her hafta olduğu gibi antrenmanını yaptıracak. İlk yarı bitimi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ve başkan da yurt dışında döndüğünde hep beraber oturup lig kadrosunu, gidecek olan oyuncularımızı tekrar değerlendireceğiz. Ama şu an için öyle bir durum yok\" dedi.

\"YENİ OYUNCULAR ALINMASI İÇİN BAZI ÇALIŞMALAR YAPILACAK\"

Safet Susic\'in gideceği söylemlerinin sadece yakıştırma olduğunu kaydeden Köseoğlu, \"Hocanın devre arasında gitmesi hakkında şu an için bir şey yok. Ligin ilk yarısı Antalya maçıyla bittiğinde her şeyi tekrar baştan gözden geçireceğiz. Bu hocamız olur, kendi aramızdaki transfer komitesi, değişebilir. Yönetim kurulu içinde değişiklikler olabilir. Ama yeni oyuncular alınması için bazı çalışmalar yapılacak. Bunların hepsi Antalya maçı bitiminde pazartesi günü yönetim kurulu toplantısında belirlenecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- İkinci Başkan Kamil Köseoğlu\'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)