Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Sakaryaspor'u devirdi

Aytemiz Alanyaspor - Sakaryaspor: 3-1

ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor\'u 3-1 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, kamp hazırlıklarının son gününde TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor; Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas, Junior Fernandes ve Taha Yalçıner 11\'iyle sahaya çıkarken; Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık 11\'iyle sahada yer aldı.

22\'nci dakikada Efecan orta sahada kaptığı topu Cisse\'ye aktardı. Topu tekrar Cisse\'den alan Efecan sağ çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıya rağmen kalecinin üzerinden topu plaseyle filelere gönderdi: 1-0.

27\'nci dakikada Efecan sağ çaprazdan ceza alanına girerek yerden sert vurdu. Kaleciden dönen topu Cisse tamamladı: 2-0.

45\'inci dakikada Sakaryaspor\'un kazandığı korner atışında Berkay Can\'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin 47\'nci dakikasında kazanılan penaltı atışını Campos gole çevirdi: 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor 9 günlük devre arası kampını tamamladı. Alanyaspor bir günlük iznin ardından Türkiye Kupası\'nda Kasımpaşa ile oynanacak ilk maçın hazırlıklarına cumartesi günü başlayacak.

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