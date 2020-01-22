Aytemiz Alanyaspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Fatih Öztürk - Doğucan Haspolat (Dk. 76 Berk Çetin), Sarlija, Brecka, Çağatay Kurukalıp, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 55 Koita), Thiam (Dk. 46 Ndongala)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona - Onur Bulut, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca (Dk. 46 Djalma Campos), Bakasetas, Fernandes, Bammou (Dk. 72 Cisse)
Goller: Dk. 27 (P) - Dk. 86 Aytaç Kara, Dk. 36 İlhan Depe, (Kasımpaşa) - Dk. 45+5 (P) Bakasetas, Dk. 90+6 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)