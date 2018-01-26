Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Bursaspor\'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri\'ndeki son antrenmana, yeni transfer Filipe Augusto da katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis, kart cezalısı Fofana takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Mbilla ise idmana katılmadı. Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ayak tenisiyle başladı. Antrenman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

VAGNER LOVE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü Vagner Love ise kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İdmandan genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)



