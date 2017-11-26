Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Eksik oyuncularımızı aradık"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray\'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçta tartışılan pozisyonlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Kart konusunda hakem biraz taraflı davrandı. Galatasaray güçlü bir rakip, bunlara ihtiyacı yok. İyi bir yönetim yoktu. Bizim eksiklerimiz vardı, Love ve Fernandes yokken önde top tutamadık. Eksiklerimizi aradık. Kafa kafaya gitti maç. Yoksa bugün burada puan veya puanlarla dönebilirdik. Yapacak bir şey yok\" açıklamasında bulundu.

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-Hasan Çavuşoğlu\'nun açıklamaları