Aytemiz Alanyaspor, Barış Başdaş'ı renklerine bağladı

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor\'dan ayrılan stoper Barış Başdaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Barış Başdaş katıldı. Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Barış Başdaş, ligin ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor\'un formasını terletecek. Lig arasının ilk transferi olan 27 yaşındaki stoper Barış Baştaş, Aytemiz Alanyaspor ile 2,5 yıllık imzayı attı.

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU: \'KATKI BEKLİYORUZ\'

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında ilk transferi yaptıklarını söyledi. Stoper mevkii için Barış Baştaş ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, “İnşallah takımıza katkı sağlayacaktır. Onun da talipleri elbette vardı. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek Barış\'ın takıma katkı sağlamasını da bekliyoruz\" dedi.

BARIŞ BAŞDAŞ: \'DEĞERLİ BİR KULÜBE GELDİM\'

Barış Başdaş ise değerli bir takıma geldiğini söyledi. Başdaş, “Başkanımın transfer öncesinde bana gösterdiği saygıyı ben de sahada göstermek istiyorum. Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma katkı sağlayarak da Aytemiz Alanya\'yı iyi yerlere taşıyacağız. Benim hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda da çalışacağım\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden görüntü

- Hasan Çavuşoğlu konuşması

- Barış Baştaş konuşması

(FOTOĞRAFLI)