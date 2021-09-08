Aytemiz Alanyaspor, Awaziem'i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, daha önce Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı.

Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper bugün Alanya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.

Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.92 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.