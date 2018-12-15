Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi'yi unutmadı

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor\'u konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 13:30\'da başlayacak. Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyecekleri formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.

Turuncu-Yeşilli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: \"Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi\'nin fotoğrafı ile sahada olacağız.\"

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