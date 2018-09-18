Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Ev sahibi takım Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri Trabzonspor’un son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biri olduğunu söyledi. Rakip kadroda bazı oyunculara dikkati çeken Bakkal, “Özellikle Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliği oluşturuyorlar. Özellikle son haftalarda bu yüzde 65\'leri bulmuştu. Ancak biz de geriye koşuda ligde liderdik. Geriye yerleşmeyi en iyi yapan bizdik ama burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalıştık” dedi.

BAKKAL: \"DEVAM EDECEĞİZ\"

Oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapma isteklerinin inanılmaz olduğunu belirten Bakkal, “Onlara teşekkür ediyorum. Bunu yaptıktan sonra da Efe, Ceyhun ve Lucas ile dönen topları alarak sonuca gitmeyi başardık. Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon\'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor. Hayırlı olsun, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet iyi oldu. Devam edeceğiz. Güzel bir puan 6 puan. Daha iyisini yapabilirdik ama 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık ve 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum” diye konuştu.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise şöyle konuştu: “Kaybettiğimiz için üzgünüm. Alanyaspor takımını tebrik ediyorum. Kendimiz adına şunu net bir şekilde ifade edebilirim; dilimin döndüğü her fırsatta tekrar ettim. Hayatın hiçbir anında hiçbir alanda tam anlamıyla ‘Ben bu işi bildim, artık öğrendim, öğrenecek bir şeyim kalmadı’ mantığı içerisinde bakmadım. Bu, sizler için, bizler için geçerli. Bu işi saha içerisinde yapan emekçi futbolcu kardeşlerimiz için daha da geçerli. Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik, sonra rakibimiz ikinci golü bulacak pozisyonlar buldu, onlar da değerlendiremedi. Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup, daha çok mücadele etmeliler. Büyümeyi eksiklerini kazanarak, giderme adına çaba göstermeliler. Biz bugün bunda yetersiz kaldık. Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki mazeret olabilecek bir durum da değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü. Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

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