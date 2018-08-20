Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Mesut Bakkal: \"Emre\'siz oynamaya alışmamız gerek\"

İsmail Kartal: \"İstediğimiz puanı aldık\"

Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında istediklerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mesut Bakkal, \"Özellikle ilk yarıda sadece kontrataktan yediğimiz pozisyonlar vardı. İstediklerimizi gerçekleştirdik. Daha iyi yapmamız beklenebilirdi. İkinci devre iyi başladık maça ama 10 kişi kalmamız bu hava şartlarında biraz sıkıntıya soktu. 10 kişiyken bile yarı sahada oynayan ve kaleye giden bir takım vardı. Yediğimiz birinci golden sonrada biraz daha toparlanmaya çalıştık 1-2 oyuncu değişikliği yaptık, kaçırdığımız bir gol var. Tabii talihsiz bir gol yedik. Bu futbolda var, oyuncunun ayağı kaydı ve talihsiz bir gol yedik. Ben bugün özellikle ilk yarıdaki oyunla 10 kişi kalana kadar mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularıma da söyledim, talihsiz bir maç oynadık ama bunu telafi edebilecek yeteneğe de sahipler. Bunlardan gerekli dersi çıkarıp önümüze devam edeceğiz\" dedi.

\"EMRE\'SİZ OYNAMAYA ALIŞMAMIZ GEREK\"

Bir gazetecinin, \"Galatasaray\'a transfer olan Emre Akbaba\'nın sahada yokluğu arandı mı?\" sorusuna yanıt veren teknik direktör Mesut Bakkal, \"Emre Akbaba\'nın yerine Lucas\'ı denedik ama onsuz da oynamaya alışmamız gerek. Bu saatten sonra şartlar ne getirir bilemem tabii. Yönetimle beraber oturup değerlendirme yaparız\" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: \"İSTEDİĞİMİZ PUANI ALDIK\"

Zor bir deplasmandan istedikleri puanı aldıklarını ifade eden İsmail Kartal, \"Bugünkü maça hafta içinden bu yana rakibimizi iyi inceleyerek geldik. Elimizdeki oyuncularla taktik disipline bağlı, çok genişlemeden kompakt bir şekilde, iyi mücadele ederek, rakibin etkili bölgeleri neresiyse o tarafları iyi kapatarak açılmadık. Rakibin fazla üzerine gitmeden, üzerimize çekerek arkada boş alanlar yaratıp kontrayla buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu ama onların maalesef lisanslarını yetiştiremedik. Buna rağmen söylediğim görevleri elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan taktik, disiplin anlamında oyuncularım en iyisini yaptılar. Bugün buradan istediğimiz puanı aldık. Çok mutluyuz. Bu 3 puanı taraftarlarımıza, camiamıza armağan ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum ve Alanyaspor\'u da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.\"

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