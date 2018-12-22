Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Engin ANAK / ALANYA (Antalya),(DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Serkan Oğulcan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - N\'Sakala (xxx), Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Merih (xxx), Villafanez (xxx) (Dk. 90+1 Maniatis), Sackey (xx) (Dk. 46 Welinton xxx), Taha (xxx), Efecan Karaca (xxxx), Junior Fernandes (xxxx), Bobo (x) (Dk. 10 Campos xxx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xxx) - Clichy (xxx), Edin Visca (xxxx), Mossoro (xxx) (Dk. 71 Bajic xxx), Adebayor (xxx), İrfan Can (xxx), Stefano (xxx) (Dk. 66 Arda Turan xx), Mahmut (xx) (Dk. 45+1 Attamah xxx), Da Costa (xxx), Caiçara (xxx) Gökhan (xxx)

GOLLER: Dk. 62 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - Caiçara, Bajic (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

18\'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topu kazanan Djalma Campos, arkadaşıyla duvar pası yaparak hızla ceza sahasına girdi. Burada topu düzelten Campos\'un sert vuruşu kaleci Mert Günok\'ta kaldı.

23\'üncü dakikadaki Başakşehir atağında orta sahada topla buluşan Visca, takım arkadaşıyla verkaça girdi. Bu oyuncunun sol kanattaki arkadaşı İrfan ile duvar pasında tekrar ceza alanına giren Visca\'nın şutla karışık pas denemesi kaleci Haydar\'da kaldı.

33\'üncü dakikada soldan ani gelişen Alanyaspor atağında hızla taç çizgisinden rakip sahaya sokulan N\'Sakala sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Efecan\'a ortaladı. Burada topu kontrol eden Efecan\'ın sert vuruşunu kaleci Mert güçlükle tokatladı. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.

40\'ıncı dakikada Başakşehir atağında Da Costa\'nın ara pasında topla buluşan Visca ceza sahasına sokuldu. Topu düzelten Visca\'nın plase vuruşu kaleci Haydar\'ı geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

44\'üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan, direkt ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa hamle yapan Campos topa uzandı fakat kendini sıyıran top gol çizgisinde kaleci tarafından yakalandı.

Maçın ilk yarısı Başakşehir\'in 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

56\'ncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

62\'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor\'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Villafanez, topu kalenin önüne havalandırdı. Burada yükselen Fernandes\'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

67\'nci dakikadaki Alanyaspor atağında topla buluşan N\'Sakala ceza sahasına girdi. Yapılan duvar pasında kale çaprazından topa dokunan N\'Sakala\'nın vuruşu kaleciyi de geçti. Top kale çizgisini geçmek üzereyken son anda Başakşehir savunması meşin yuvarlağı çeldi.

76\'ncı dakikada Başakşehir\'in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu ceza alanına yükseltti. Burada topa müdahale eden kaleci Haydar meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Oluşan karambolün ardından Merih ile müdahale eden Haydar topun kontrolünü sağladı.

86\'ncı dakikada orta sahada oluşan pozisyonda Arda\'ya müdahale eden Welinton\'a maçın hakemi sarı kart gösterdi. Oyunu durduran hakem Ali Palabıyık, VAR\'da pozisyonu tekrar inceleyerek sarı kartı kırmızıyla değiştirerek Welinton\'u oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonlandı.

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