Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor’un Kayserispor’u 5-0 yendiği maçın ardından her iki teknik direktör de karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü olarak ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Futbolda başlangıçların önemli olduğunu belirten Yalçın, \"Biz de yaklaşık 10 günden beri takımla çalışıyoruz. Çok büyük ara olmasa da milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, özellikle oyunsal anlamda. Bugün müsabaka biraz farklı oldu. Biz de beklemiyorduk. Bugün takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptık. Biz genelde çalışmalarımızda hep takımın sahada olmasını istiyoruz. Bir şey yapacaksak takım olarak yapmak istiyoruz. Hücumu da, savunmayı da, baskıyı da hep birlikte yapmak istiyoruz. Bunu oyunculara aşılamaya çalıştık bu 10 günde. Özelikle antrenmanlarımız buna yönelikti. Birlikte oynamaya yönelikti. Bugün gerçekten bizim için çok iyi bir oyun oldu. İlk bölümde biraz bocaladık gibi ilk yarıda ama birçok pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tamamen özgüvenimizi kazandık. İkinci yarı ilk yarıya göre iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Yani istediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman düşürdük. Pozisyonlara fazlaca girdik. Bugün için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız” dedi.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından konuşmanın kolay olmadığını söyledi. Sağlam şöyle dedi: “İstemediğimiz bir sonuç oldu. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan sonra böyle bir sonuç bizi biraz daha üzdü. İçtenlikle ve inanarak söylüyorum, Kayserispor camiası şehriyle, şehrin oluşturduğu bütünlük ve gücüyle bu sıkıntılı dönemi aşacaktır. Hem gücü hem de tecrübesi var. Maçı yorumlamak çok doğru değil. Gereksiz kalıyor ama şunu söylemek istiyorum; belki de birazdan soracaksınız. Bu işin bazı sorumluları var -olayın buraya gelmesiyle alakalı- biz başarıyı da paylaşan insanız, başarısızlıkta da herkes üzerine düşen sorumluluğu almak zorunda. Biz de sorumluluğun bilincinde insan olarak bu konuyla alakalı başkanımızla oturup konuşacağız. Kayserispor\'un menfaati neyi gerektiriyorsa onu ortaya koyacağız ve yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben taraftarımızdan camiamızdan bu sonuç için özür diliyorum. Onları fazlasıyla üzdük zaten.”

“İSTİFA ETMEDİM”

Bir gazetecinin kendisi hakkında istifa söylentileri olduğu sorusunu da yanıtlayan Ertuğrul Sağlam, “İstifa etmedim. Başkanla oturup değerlendireceğiz. Daha oturmadık, durum değerlendirmesi yapmadık. Bir oturalım şöyle sağlıklı bir şekilde. Şu anda maçın sıkıntısı da üzerimizde. Sağlıklı bir kafayla ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak bu işte bizim de bir sorumluluğumuz var. Dolaysıya yapılması gereken bir şey varsa da yaparız. Kayseri’nin geleceğiyle alakalı alınacak bir karar Kayseri’nin faydasına olursa kesin alırız. Biz buraya gelirken başkanımız yönetimimizin teklifiyle geldik, anlaştık. Ne başkanımıza, ne yönetimimize böyle bir saygısızlık yapmayız ama şunu herkes bilsin biz üzerimize düşen sorumluluğu alırız” diye konuştu.

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