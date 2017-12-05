Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: 1-2

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Baki Tuncay Akkın (xxx), İsmail Şencan (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx)- Cenk Ahmet (xxx)(Dk.90+3 Berkan), Welinton (x), Fofana (xx), N’Sakala (xxx), Taha (xx), Sackey (xxx), Efecan (xxx), Emre Akbaba (xxx), Emre Nefiz (xxx) Lungu (xx)(Dk.70 Yusuf Çoban xx)

KAYSERİSPOR: Lung (xxx)- Lopes (xxx), Kana Bıyık (xxx), Sapunaru (xx), Atila Turan (xx)(Dk.70 Boldvin xx), Şamil (xx)(Dk.75 Stojilkovic xx), Badji (xxx), Deniz (x), Güray (xxx), Mendes (xx), Umut Bulut (xxx)(Dk.90+3 Espinoza)

GOLLER: Dk.62 Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor), Dk.21 Güray, Dk.90+2 Umut Bulut (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Cenk Ahmet, Efecan, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Şamil, Mendes, Güray (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk.73 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor’a 2-1 yenildi.

4’üncü dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Emre Akbaba hızla ceza sahası önüne kadar sokuldu ve buradan kaleye sert bir şut gönderdi. Şutu kaleci Lung güçlükle tokatladı. Pozisyonun devamında topu Efecan kontrol etti ve tekrar Emre Akbaba’ya pasladı. Topu kontrol eden Emre Akbaba şut için hazırlanırken rakibine yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi.

21’inci dakikada orta sahadan kullanılan tacın ardından soldan hızlı gelişen Kayserispor atağında Mendes topu saklayarak girdiği ceza sahasında arka direğe yaptığı pas kaleci Haydar’ı geçerek Güray ile buluştu. Bu oyuncunun şutu ise fileleri havalandırdı: 0-1.

25’inci dakikada sağdan topu rakip sahaya çizgi boyunca süren Lopes’in kale önüne yaptığı ortasında topa yükselen Umut Bulut’un sert kafa vuruşunu kaleci Haydar tokatladı. Kaleciden dönen topu ise defans uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı konuk Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

56’ncı dakikadaki Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan ile duvar pası yapan Emre Akbaba rakip defansı çalımlayarak kaleye yerden sert vurdu. Bu şuta takım arkadaşı Lungu da ayak koydu fakat top kaleci Lung’da kaldı.

62’nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında Efecan rakip sahaya koşu yapan Cenk Ahmet’e pasladı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Ahmet direkt kaleye sert bir şut gönderdi. Top takım arkadaşı Lungu’ya da çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

73’üncü dakikada soldan gelişen Kayserispor atağında çizgi boyunca topu taşıyan Umut Bulut’a müdahale eden Welinton’un hareketini faul olarak değerlendiren hakem ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

90+2’nci dakikada soldan gelişen Kayserispor atağında rakip köşe gönderi önünde topla buluşan Güray topu kale önüne ortaladı. Burada topa hareketlenen Umut Bulut’un gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı

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