Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 1-0

Engin ANAK/ALANYA, (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Serkan Çimen (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk (xxx)- N\'Sakala (xxx), Tzavellas (xxx), Merih Demiral (xxx), Baiano(xxx), Maniatis (xxx)(Dk.84 Taha), Sackey(xxx), Ceyhun (xxx)(Dk.64 Efecan Karaca xx), Villafanez (xxx), Campos (xxx), Bobo (xx)(Dk.59 Cisse xxx)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Titi (xxx), Traore (xxx), Poko (xx)(Dk.84 NGando), Borges (xxx), Halil (xxx), Gassama (xxx), Yasin (xxx), Wallace Reis(xxx), Deniz (xxx)(Dk.77 Castro xxx), Tayfur Bingöl (xxx)(Dk.62 Rana Jerome xx)

GOL: Dk.71 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor) - Borges, Titi (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında evinde Ege ekiplerinden Göztepe\'yi ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 71\'inci dakikada Maniatis\'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

4\'üncü dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Campos\'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bobo hızla kale önüne sokuldu fakat son anda kaleci Beto araya girerek topu tokatladı.

7\'nci dakikada gelişen Göztepe atağında Tayfur sağ kanattan çizgi boyunca koşu yaparak yerden ceza alanına pasını aktardı. Ters kanada açılan topla buluşan Poko, sokularak şut atmak istedi fakat top auta gitti.

21\'inci dakikada Alanyaspor kontratağında sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Baiano\'nun ortasında savunmadan seken topa Maniatis, ceza yayının yaklaşık 5 metre gerisinden gelişine sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

35\'inci dakikada Göztepe\'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yasin\'in ceza sahasına içine gönderdiği topu karşılayan Wallace Reis\'in vuruşu savunmanın araya girmesiyle kornere gitti.

Maçın 45+3\'üncü dakikasında gelişen Göztepe atağında Borges\'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan sekerek ceza sahasına havalanan topa Titi yükseldi. Titi\'nin kafa vuruşu üst direği sıyırarak auta gitti fakat oyunun hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

47\'nci dakikada sağ kanattan başlayan Göztepe atağında Poko\'nun ara pasında topla buluşan Tayfur Bingöl kaleci Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan zamanında uzanarak topu kornere tokatladı.

71\'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan Karaca, Villafanez ile duvar pası yaptı. Topu tekrar kazanan Efecan hızla ceza sahasına sokularak geriden ceza alanına koşu yapan arkadaşı Maniatis\'e pas attı. Bu oyuncu ise gelişine sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

76\'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Villafanez\'in korner çizgisine yakın alandan yaptığı orta rakip savunmadan döndü ancak ceza sahası yayında topu kontrol eden Sackey sert vurdu. Topu kaleci Beto güçlükle kornere tokatladı.

92\'nci dakikada gelişen ani Göztepe atağında sol çaprazdan savunmanına arkasına sızan Yasin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu sert vurdu ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

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