Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. Saat 19.00\'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı\'nda oynanacak.

İki takım adına da büyük önem taşıyan mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis