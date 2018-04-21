Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçından notlar

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray\'la 4\'üncü kez karşılaşacak.

Karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Maçtan 1 saat önce stadın büyük bölümü doldu. Stat içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Galatasaray, saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı kırmızılı takım topladığı 60 puanla maç fazlası bulunan 62 puanlı lider Medipol Başakşehir\'i takip ediyor. Turuncu yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14\'üncü sırada yer alıyor.

TERİM DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 29\'uncu hafta mücadelesinin ilk 11\'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya; Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis ilk 11\'i ile çıktı.

ALANYA CEPHESİNDE TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, takımının ligin 29\'uncu haftasında deplasmanda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11\'de görev verdiği Efecan Karaca\'yı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Lucas Villafanez\'e ilk 11\'de görev verdi. Aytemiz Alanyaspor sahaya; Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas ilk 11\'i ile çıktı.

ASLAN DIŞ SAHADA ÇOK PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

GALATASARAY, ÖZTÜRK YÖNETİMİNDE 3\'TE 3 YAPTI

Müsabakayı Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.

CİMBOM\'DA 3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA

Sarı kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş karşılaşmada kart görmeleri durumunda, ligin 31\'inci haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. Galatasaray\'da kırmızı kart cezalısı olan Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların tamamını sarı kırmızılılar kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu lacivertliler ise 3 kez gol attı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis\'in golleriyle Galatasaray 2-0 kazanmıştı.