Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Baiano (xx), Merih (xxx), Tzavellas (xxx), N\'Sakala (xxx), Sackey (xxx), Maniatis (xx) (Dk. 83 Welinton), Villafanez (xx), Junior Fernandes (xx)(Dk. 75 Campos xxx), Efecan Karaca (xxx), Cisse (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle (xxx) - Guilherme (xx) (Dk. 80 Ahmed Ildiz), Murat Yıldırım (xx), Boutaib (xxx), Adem Büyük (xxx), Sadık (xxx), Pereira (xx) (Dk. 58 Aleksic xx), Donald (x) (Dk. 30 Sulley xx), Murat Akça (xxx), Chebake (xxx), Erkan (xx)

GOL: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Merih, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Donald, Erkan, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

11\'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Alanyaspor savunmasının yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır serbest vuruş verdi. Kalenin yaklaşık 30 metre gerisinde topun başına geçen Adem Büyük direkt kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu baraja çarparak filelerle buluştu: 0-1.

15\'inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında hızla ceza sahasına sokulan Efecan\'ın kale önüne yerden pasında arka direkte topu bekleyen Junior Fernandes şut hazırlıkları yaparken, kayarak müdahale eden Chebake, kale önündeki mutlak golü engelleyerek topu kornere çeldi.

18\'inci dakikada serbest vuruş ardından seken topu sol kanatta karşılayan N\'Sakala bekletmeden topu kale önüne gönderdi. Burada yaşanan karambolun ardından seken topa uzanan Merih\'in kafa vuruşu direği sıyırarak auta gitti.

33\'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez\'in pasında ceza sahasında topu kontrol eden Efecan topu kale yönüne çevirmeye çalışırken Yeni Malatyasporlu Sulley\'in müdahalesinin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sonlandı.

50\'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca sağ kanattan içeri girerek gönderdiği topu Malatyaspor defansı uzaklaştırdı. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Sackey\'in gelişine sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

62\'nci dakikada Alanyaspor atağında Baiano\'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Cisse yükselip kafayı vurdu ama Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.

72\'nci dakikada Maniatis\'in şut denemesinin ardından ceza sahası içinde Villafanez\'in vuruşu kaleci Farnolle\'de kaldı.

88\'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında taç çizgisi üzerinde topu kontrol eden N\'Sakala\'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cisse\'nin kafa vuruşuna kaleci Fabien son anda uzanarak kornere tokatladı.

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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