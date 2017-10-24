Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2-0

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx)- Berkan Emir (xxx), Birol Parlak (xxx), Maniatis (xxx), Mbilla (xxx)(Dk.42 Vagner Love xxx), Yusuf Serdar Çoban (xx)(Dk.61 Junior Fernandes xxx), Lungu (xxx), Landel (xxx)(Dk.61 Emre Akbaba xxx), Cenk Ahmet Alkılınç (xxx), Emre Nefis (xxx), Welinton Souza Silva (xxx)

EDİRNESPOR: İbrahim Aydın (xx)- Murad Damra Kaya (xx), Cihan Güneş (xx), Emirhan Özkan (xx), Kemal Emre Bozoğlu (xx), Harun Akyel (xx), İsmael Kone (xx)(Dk.65 Mariko xx), Metin Çalışkan (xx), Sabur Eser (xx)(Dk.89 Emre), Tolga Cengiz (xx), Yunus Namdar (xx)(Dk.88 Batuhan)

GOLLER: Dk.88 Junior Fernandes, Dk.90+3 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Metin (Edirnespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur eleme maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Edirnespor’u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

9’uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet’ten topu alan Mbilla ceza sahasına sokularak Maniatis ile duvar pası yaptı. Topun kendine dönmesiyle direkt kaleyi düşünen Mbilla’nın plase vuruşu direği yalayarak auta çıktı.

45’inci dakikada ceza sahasının 10 metre dışarısında Edirnespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yunus, topu kalenin önüne gönderdi. Burada yükselen Emirhan’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

56’ncı dakikada Maniatis’in orta sahada defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan Vagner Love hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyi de çalımlayan Vagner’in vuruşu kaleci İbrahim’in son anda uzanmasıyla direğin dibinden kornere çıktı.

88’inci dakikada Lungu ile soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına kadar gelen bu oyuncu Vagner Love’a pas verdi. Vagner Love ise bekletmeden yanında koşu yapan Emre Akbaba’ya pasladı. Topu kontrol eden Emre Akbaba’nın sert vuruşunu kaleci İbrahim çeldi fakat dönen topa Junior Fernandes sert vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

90+3’üncü dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in ortasında kale önünde topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden ceza sahası dışına pasladı. Burada topu alan Vagner Love’un 2 oyuncuyu da geçerek vurduğu şut kaleci İbrahim’in solundan filelere gitti: 2-0.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

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