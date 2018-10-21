Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın iki devresinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakkal, \"Özellikle birinci devrede 2 takımın oynadığı futbol ve tempo beni hiç tatmin etmedi. Yediğimiz bir gol ve arkasından sayılmayan bir gol ile Cisse’nin kaçırdığı bir gol var. Yani ilk devrede kısır bir futbol oynandı. Hiç keyif almadım diyebilirim, izleyenlerin de keyif almadığını düşünüyorum. İkinci devrede yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle oyunu o tarafa yıktık. Ceza sahasına sağdan ve soldan giren çok iyi pozisyonlar var ama bir türlü golle buluşamadık. Eğer buluşsaydık bu maçtan puan veya puanlar alma şansımız yüksekti. Oyunda 10 kişi kalıyorsunuz. Ayağı pas yapan bir Antalyaspor takımı var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor’u da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu maçtan puan veya puanlar almak çok arzu ettiğim bir şeydi ve gideceğimiz yeri belli edecekti. 4 gün sonra Bursaspor maçını oynayacağız. Cezalılarımız var ama sakatlarımız iyileşti Allah’tan. Daha iyi futbol oynamak en büyük arzum\" dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise konuşmasına oyuncularını kutlayarak başladı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Korkmaz şöyle dedi: \"Onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Özellikle saha yayılımı ve taktik anlayışı çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belki de bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler. Dolaysıyla da çok iyi oynadık ve 3 puanı hak ettik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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