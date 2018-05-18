Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: 3-2

Engin ANAK/ALANYA, (Antalya), (DHA)-

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Berkan (xxx), Filipe Augusto (xxx)(Dk. 82 Fofana), Cenk Ahmet (xxx), Villafanez (xxx), Barış Başdaş (xxx), Welinton (xxx), Efecan Karaca (xxx)(Dk. 77 Junior Fernandes xx), Taha (xxx) Emre Akbaba (xxx), Douglas (xxxx)(Dk. 77 Wanderson xx)

ANTALYASPOR: Ozan (xxx)- Angelo (xxx), Djourou (xxx), Nazım (xxx), Vainqueur (xxx), Grando(xxx), Harun (xx)(Dk. 46 Danilo xx), Jevtovic (xxx), Doukara (xxx), Musa (xx)(Dk. 46 Fernando xx), Emre Güral (xx)(Dk. 70 Bitencourt xx)

GOLLER: Dk. 37 ve 67 Douglas, Dk. 61Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 12 Jevtovic, Dk.90+1 Doukara (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Filipe, Taha (Aytemiz Alanyaspor)- Vainqueur (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında evinde aynı şehir takımı olan Antalyaspor\'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

12\'nci dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Vainqueur\'un ara pasında topla buluşan Jevtovic kale önüne sokularak çaprazdan sert vurdu. Şutun ardından topa müdahale eden Cenk Ahmet\'ten seken top kaleci Haydar\'ın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1

20\'nci dakikada ceza sahasının yaklaşık 8 metre dışından serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor\'da topun başına geçen Berkan, topu direkt kaleye gönderdi. Topa son anda kaleci Ozan, uçarak kornere tokatladı.

33\'üncü dakikada gelişen Antalyaspor atağında Doukara\'nın pasında penaltı noktasına topla buluşan Emre Güral, gol vuruşuna hazırlandı ancak son anda Barış yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

37\'nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ileriye hızlı çıkan Douglas\'ı gören Emre Akbaba ceza sahasına ortaladı. Kale önünde yükselen Douglas kalecinin tersindeki köşeye topu indirerek ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik beraberlikle sonuçlandı.

56\'ncı dakikada Filipe Augusto\'nun gönderdiği ara pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas, gol vuruşu yapmak üzereyken kaleci Ozan zamanında yatarak müdahale etti ve gole izin vermedi.

61\'inci dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan\'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Villafanez hızla kale önüne sokularak yaptığı plase vuruş ağlarla kucaklaştı: 2-1

69\'uncu dakika ceza sahasının sağından gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Filipe, kale ceza sahasına topu yükseltti. Burada defansın arasından sıyrılan Douglas kafa vuruşuyla, kendinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü ağlara gönderdi. :3-1

90+1\'inci dakikada Antalyaspor kontratağında ceza sahası önüne kadar topu süren Bitencourt kaleye sert vurdu. Defanstan seken topu takip eden Doukara gelişine sert vurarak topu kaleye gönderdi: 3-2

Ligin son haftasında gerçekleşen Akdeniz derbisinden ev sahibi Aytemiz Alanyaspor sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI