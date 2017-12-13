Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor: 2-2

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy Riou (xx)- Efecan Karaca (xxx)(Dk.61 Vagner Love xxx), Emre Akbaba (xxx), Yusuf Çoban (xxxx)(Dk.61 Junior Fernandes xxx), Lungu (xx), Fofana (xxx), Landel (xx), Cenk Ahmet (xxx)(Dk.68 Emre Nefiz xxx), N’Sakala (xxx) Welinton (xx), Gassama (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi (xx)- Henrique (xx)(Dk.50 Nascimento xx), Dmytro Korkishko (xx)(Dk.85 Jones), Mehmet Akyüz (xxx), Berkan (xx), Oğuzhan (xx)(Dk.50 Recep xx), Onur (xxx), Fatih Atik (xxx), Özgür (xx), Mert (xxx), Hüsamettin (xxx)

GOLLER: Dk.25, Dk.60 Yusuf Çoban (Aytemiz Alanyaspor), Dk.1 Mert, Dk. 64 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Lungu, Efecan Karaca, Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Özgür, Mehmet Akyüz, Korkishko, Recep (Akın Çorap Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçında TFF 1’inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’u sahasında konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Bu sonuçla Akın Çorap Giresunspor ise son 16’ya kalmaya hak kazandı.

1’inci dakikada ani gelişen Girensunspor atağında topu ceza sahasına hızla taşıyan Dmytro Korkishko geriden gelen Mert’e topu bıraktı. Topu kontrol eden Mert ise rakibinden sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

7’nci dakikada ceza sahasının 5 metre gerisinde hatalı pasta topu Girensunspor’dan çalan Cenk Ahmet bekletmeden yanından koşu yapan Emre Akbaba’ya topu pasladı. Topla buluşan Emre kaleci Fevzi’yi de geçerek şutladı fakat topu gol çizgisinde Onur dışarı çeldi.

18’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahasında Gassama\'nın hatasında Korkishko kaleci Remy ile karşı karşıya kalınca topu müsait pozisyondaki Mehmet Akyüz\'e aktardı. Mehmet’in gelişine şutu ise az farkla auta gitti.

25’inci dakikada ceza sahasının 1 metre önünde kazanılan Aytemiz Alanyaspor’un serbest vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fevzi’den dönen topu Yusuf Çoban gelişine sert vurarak ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

60’ıncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazından Gassama’nın ortasında arka direkte topa yükselen Yusuf Çoban’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1

64’üncü dakikada Giresunspor’un kazandığı korner vuruşunda kaleci Remy topu kalesinden çıkarak yumrukladı. Dönen topa Fatih Atik’in yaptığı aşırtma vuruş tüm oyuncuları geçerek kaleyle buluştu: 2-2.

77’nci dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu rakip alana taşıyan Emre Nefiz’in ortasına yükselen Gassama’nın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI