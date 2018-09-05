Aytekin Sümbül: "Karşıyaka'da çalışmak onur"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta mücadele eden Karşıyaka\'nın yönetim ve çalışanlarla uzun süredir büyük tartışmalar yaşadığı ortaya çıkan Ufuk İskender\'in yerine sezonun ilk haftası sonrası teknik direktörlük için prensipte el sıkıştığı Aytekin Sümbül, \"Karşıyaka\'da görev yapmak benim için onurdur\" dedi.

Geçen sezon uzun yıllar altyapısında görev yaptığı Bucaspor\'u 2. Lig\'de çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, \"Ani bir gelişme oldu. Karşıyaka çok büyük bir camia. Teknik direktörler Karşıyaka\'yı seçmez, Karşıyaka teknik direktör seçer. Beni bu göreve uygun görmeleri onur verici. Bu büyük taraftara layık olacağız\" diye konuştu.

Bucapor\'dan geçen sezon son 4 haftada futbolculara verilen sözler tutulmadığı için ayrıldığını belirten Sümbül, \"Türkiye Kupası\'nda Süper Lig\'den Sivasspor\'u eleyip son 16 turunda Galatasaray\'ın rakibi olduk. Ligde iyi işler yaptık. Buca\'da altyapıda koordinatörlük yaptım. Genç oyuncularla çok çalıştım. Karşıyaka hedefsiz olmaz. Hedefi hep yüksek tutacağız. Genç kadromuzu iyi analiz edip puan ve oyun anlamında takımı üst seviyeye çıkaracağız. Kadronun genç ağırlıklı olması futbol anlayışımızı değiştirmeyecek. Doğru futbolu sahaya yansıtacağız\" dedi.