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Aytaç Yalman, neden konuşmadığını 'konuşanlar ortada' diye açıkladı

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Aytaç Yalman'la yaptığı görüşmeye Twitter aracılığıyla anlattı

07 Mart 2013 11:54

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, emekli Albay Erdal Sarızeybek’in "Komutanım konuşun gerçekler çıksın" sözlerine "Konuşanların hali ortada" diye yanıt verdi.

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ile görüştü.

1 Mart’ta Twitter hesabından "Tarihe not düşülecek bu anı sizinle paylaşmalıyım" diyen Sarızeybek, Yalman'la aralarında geçen diyalogları şöyle anlattı:

"Emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile karşılaştım, bakın neler oldu. Tarihe not düşülecek bu anı sizinle paylaşmalıyım:

Başkent Üniversitesi’nde bir panele katılmak için gittim, saat 14.00’te. Girişte bir grupla karşılaştım, aradan sivil bir şahıs yanıma gelip 'Komutan sizi çağırıyor' dedi, baktım, Aytaç Yalman’dı, eski KKK.

- Tanımadın mı bizi Sarızeybek, dedi gülerek.

- Sizi görmedim komutanım, dedim. Bize komutanlık yapmış bu 75 yaşlarındaki askerin elini öpmek istedim, tokalaştı sadece. Sonra çevresine dönerek:

- Sarızeybek’i ben atadım Manisa Alay Komutanlığı’na, dedi, master yaptı, dedi. Milli davalar olduğunda o hep konuşur, dedi.

- Sağolun komutanım, ancak bütün komutanlarımız şu an hapiste, büyük üzüntü duyuyoruz, dedim.

- Biz de öyle, dedi acı bir tebessümle.

- Siz konuşursanız yer yerinden oynar komutanım, dedim (yani siz konuşursanız gerçek ortaya çıkar ve hepsi serbest kalır anlamında).

- Konuşanların halini görüyoruz, dedi (yani konuşan tutuklanıyor anlamında).

- Bu vatan meselesi komutanım, dedim (yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlamında). Çevresine dönüp tekrar bizi anlatmak istedi ama ben tekrar konuya girip:

- Konuşmalısınız, komutanım, dedim (silah arkadaşlarınız hapiste iken sizin sessiz kalmanız doğru olmaz anlamında).

- Yaşlıyım, dedi (yani bu saatten sonra cezaevine girersem ölürüm anlamında).

- Siz konuşun, ben sizin yerinize hapis yatarım, dedim (yani sizin konuşmanız sonucu hapisteki askerlerimizin suçsuz yere yattıkları ortaya çıkacak, hepsi serbest kalacak ve ülkemizde ne oyunlar oynandığı ortaya çıkacak anlamında yani varsa eğer bunun bedelini öderiz anlamında).

Acı acı gülümsedi, üzüntülüydü ve ayrıldı...’

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